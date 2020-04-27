إعلاميان شهيران يهاجمان برنامج رامز جلال ويطالبان بإيقاف عرضه

مع أولى حلقات برنامج "رامز محنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال مع أول يوم في شهر رمضان، قوبل بهجوم شديد من قبل الإعلام، حيث استنكر البعض طريقة ‏المقلب التي قالوا إنها تحمل إهانة للضيف.‏

وانتقد الإعلامي اللبناني وسام بريدي البرنامج وضيوفه، حيث غرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "في أبشع وأسخف من برنامج المقالب، ‏والأسخف هما المشاهير اللي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب، اشبعوا وخلوا عندكم شوية كرامة".‏

أضاف بريدي: "تحية لرامز جلال، مش الحق عليه، هو شاطر لأنه بيعرف إنهم جعانين وبالفلوس كل شيء بيصير مقبول".‏

كما أكد الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "التاسعة" الذي يقدمه عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ظهور الفنانة غادة عادل في الحلقة الأولى من ‏برنامج "رامز مجنون رسمي" مع الفنان رامز جلال كان مهينًا، معتذرًا عن وصفها لنفسها بأوصاف غير مقبولة.‏

وأوضح أن بسبب هذه البرامج اكتسب الأطفال سلوكيات غير سوية، علمتهم تدبير المكائد بصورة مؤذية منافية ‏للصورة الأولية للبرامج التي أحبها الشعب المصري في السابق.‏

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وشدد على وقف هذه النوعية من البرامج، لافتًا إلى أن الأجور الخيالية التي يتقاضاها الفنان من أجل الظهور في هذه النوعية ‏منها؛ مهما كانت كبيرة، فهي لا توازي ما ينتقص من قيمته الفنية لدى جمهوره.‏

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