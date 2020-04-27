ساموزين يقدم 5 حفلات مجانأ للأطباء بسبب فيروس كورونا

قرر المطرب ساموزين، أن يقدم هدية للجيش الأبيض من الأطباء والممرضين، خاصة في ظل المجهود الجبار، الذين يفعلوه خلال الفترة الحالية، في مواجهة فيروس كورونا، وما يقدمه للمصابين بهذا الفيروس اللعين.

وكشف سامو زين، عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، أنه فور انتهاء حظر التجوال الذي فرضته الدولة خلال الفترة الحالية، بسبب الحد من تفشي فيروس كورونا، سوف يقوم بإحياء خمس أفراح مجانية للأطباء و الممرضين من الجنسين.

ونشر ساموزين صورة للأطباء عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"،وكتب عليها رسالة شكر للأطباء قائلاً :"شكراً لكم.. الأطباء والممرضين.. أنتم الأبطال الحقيقيين، إن شاء الله أول ما يتم فتح الأفراح والمناسبات سوف أقدم 5 أفراح مجانا لأى طبيبة أو ممرضة عروس أو طبيب أو ممرض عريس، وهذا أقل ما أستطيع أن أفعله لكم.. ملائكة الرحمن"

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