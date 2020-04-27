إعلان فودافون الجديد غناء شيرين عبد الوهاب

القاهرة – لايف ستايل
طرحت شركة الاتصالات "فودافون"، إعلانًا جديدًا بمناسبة حلول موسم رمضان 2020، تحت عنوان "عزوتنا ملايين".
الإعلان غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتم تصويره وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ركز الإعلان على التأكيد على أهمية العزل الاجتماعي خلال هذه الفترة، إذ ظهر كل فنان وهو في منزله ويتواصل مع أصدقائه من خلال محادثات الفيديو.
ظهر في الإعلان عدد كبير من المشاهير من بينهم اللاعب محمد صلاح، وابنته، وأمينة خليل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإسعاد يونس، ومحمد هنيدي، وغيرهم.
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