داليا الخولي شقيقة مصطفى خاطر في «عمر ودياب»

القاهرة – لايف ستايل
انتهت الفنانة داليا الخولي من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "عمر ودياب" للنجمين مصطفى خاطر وعلي ربيع، والمنتظر عرضه على قناتي أون والحياة في أيام شهر رمضان المبارك.
وقالت داليا الخولي، إنها تجسد شخصية شقيقة مصطفى خاطر في العمل، مؤكدة أن هذه الشخصية ستكون كوميدية للغاية، خلال أحداث العمل المنفصلة المتصلة.
المسلسل من بطولة مصطفى خاطر، علي ربيع، هالة فاخر، نهال عنبر، محمود الليثي، ومن تأليف مصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، وهو من إنتاج شركة سينرجي.
واشتهرت داليا بتجسيدها شخصية "بولين" في فيلم مافيا لأحمد السقا، منذ أعوام كثيرة، ولاقت نجاحًا كبيرًا وقتها.
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