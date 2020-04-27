شكرا لقرائتكم خبر عن لياقة بدنية وضرب نار .. تدريبات لأمير كرارة قبل بدء تصوير "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمر سوى 3 حلقات فقط من مسلسل "الاختيار" عن حياة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، إلا وأصبح المسلسل هو الأكثر بحثا، وتداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، وتويتر، وانستجرام، حيث أشاد الجمهور ببداية المسلسل، والإنطلاقة القوية له، وأداء أمير كرارة وأحمد العوضى، وكذلك النجوم، ضيوف الشرف.



أثناء التدريبات



أمير كرارة يتدرب على إطلاق النار



أمير كرارة

أحد الحسابات على موقع "يوتيوب"، نشر فيديو لتدريبات النجم أمير كرارة، يصل لأكثر من 8 دقائق تدريبات مختلفة، استعدادا للدور الذى يقدمه فى مسلسل "الاختيار"، حيث جاءت التدريبات عنيفة، ما بين اللياقة البدنية، وإطلاق النار بدقة، وأيضا تدريبات من حمام السباحة، وغيرها من التدريبات القوية.

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من تدريبات إطلاق النار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.