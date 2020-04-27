شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على مسلسل الخيال العلمى الجديد Snowpiercer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة TNT أول تريلر لـ مسلسل الدراما والخيال العلمى Snowpiercer، القادم إلى الشبكة يوم 17 مايو المقبل، على أن يتضمن الموسم الأول من العمل 10 حلقات تتطرح متتالية، وكانت أعلنت الشبكة عن تجديد المسلسل لـ موسم ثانى يعرض فى الموسم التليفزيونى 2020- 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

ويدور المسلسل في إطار خيال علمى، ويحكي قصة مجموعة تعيش على متن 1001 سيارة، وهؤلاء السكان هم ما تبقى من البشرية بعد أن يتجمد الكوكب، وذلك حسب التقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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مسلسل Snowpiercer من بطولة جينيفر كونيلي، وديفيد ديجز، أليسون رايت، ميكي سومنر، سوزان بارك، إدو جولدبرج، كاتي ماك جينينس، لينا هال، أناليز باسو، سام أوتو، روبيرتو أوربينا، شيلا فاند وجايلين فليتشر.

كما انضم الممثل الانجليزى شون بين إلى الموسم الثانى من مسلسل Snowpiercer، الذى يعرض على شبكة TNT، وسيلعب "بين" دورًا في سلسلة سلسلة تي إن تي، ولكن إلى الآن لم يكشف أي معلومات عن دوره بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

يذكر أن الممثل الأنجليزى شون بين لعب دور نيد ستارك في الموسم الأول من المسلسل الأسطورى Game Of Thrones الذى بدأ عرضه في خلال عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.