شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 3.. زياد يعود لريهام بعد مساومتها له ومدحت يهدد مريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، التحقيق مع زياد – أحمد مجدى – فى واقعة الاعتداء عليه، ولكنه يخبر النيابة بأنه لا يتهم أحدا، ويعود إلى منزله، لتذهب له ريهام – أيتن عامر – مرة أخرى وتطلب منه العودة لها بعدما رفعت عليه قضية المؤخر بقيمة 2 مليون جنيه ولكنه يرفض ويؤكد لها أنه لا يحبها ولا يريد العيش معها لأنه قلبه مع ملك.

تستمر ريهام فى محاولاتها لإقناع زياد بالعودة لها مرة أخرى بسبب حبها الكبير لها، وتهدده مرة أخرى ولكن هذه المرة بأنه لن يستطيع رؤية ملك مرة أخرى، وتسير فى قضيتها ضده لسداد مؤخر الصداق الذى يبلغ 2 مليون جنيه، وفى جلسة النيابة يبلغ زياد ريهام بأنها سيعود إليها وسيتوجها خاصة أن كال محاولاته للعودة الى ملك باءت بالفشل.

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وفى جانب آخر يقابل مدحت - دياب - زوجته مريم ويطلب منها العودة الى المنزل وتلغى من ذهنها فكرة الطلاق، وإلا سيجعلها توقع على وصل أمانة بقيمة مؤخر الصداق وأيضًا تتنازل عن شقة الإسكندرية التى كتبها باسمها كما هددها أنها إذا رفضت سيقابل ملك ويتحدث معها فى الأمور التى حذر طبيبها المعالج منها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.











