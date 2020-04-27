شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى لياسمين عبد العزيز: "شكرا أنك فى حياتى.. أنا ناجح بيكى وليكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة رومانسية، وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة إلى النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد نجاح مسلسل كل منهما، سواء "الاختيار" الذى يشارك به العوضى، أو "ونحب تانى ليه" الذى تلعب ياسمين بطولته .



العوضى على فيس بوك

وقال العوضى عبر حسابه على فيس بوك، تعليقا على صورة لياسمين عبد العزيز، "شكرًا إنك في حياتي.. شكرا علي كل حاجة علي تشجيعك وشكرًا علي انك حتة مني.. أنا ناجح بيكي وليكي .. ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك"

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

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مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى.