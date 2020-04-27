شكرا لقرائتكم خبر عن اتضحك عليهم فى 5 ملايين جنيه.. الحظ السيئ يلازم على ربيع وخاطر فى "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث ومواقف كوميدية عديدة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل "عمر ودياب" الذي يعرض علي قناتي ON والحياة، حيث بدأت الحلقة من خلال محاولة عمر (على ربيع) وخاطر (دياب) إتمام أولى مهامهما في عملهم الجديد من خلال توصيل أموال تقدر بـ5 ملايين جنيه إلى رجل أعمال هو عبد الله مشرف ضيف شرف الحلقة.

وذلك بعدما عملا في الحلقة الماضية بشركة توصيل أموال، وهو ما حصل بالفعل إلا أن حظهما السيئ استمر مرة أخرى، وذلك رغم توصيل الأموال إلي رجل الأعمال، من خلال موته قبل توقيعه عقود استلام الأموال، بعدما وضعها في خزنته، وهو الموقف الذى تسبب في صدمة لدي عمر ودياب اللذين حاولا فيما بعد أخذ الأموال من الخزنة عن طريق سرقتها وإرجاعها للشركة.

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وهو الأمر الذى فشلا فيه أيضاً بعدما استعانا بلص لم يتمكن من مساعدتهم في فتح الخزنة، ورغم ذلك إلا أن الثنائي وبعد رجوعهما للشركة أبلغهما المدير أن هذا الموقف عادي، وانتهت الحلقة على إسناد مهمة جديدة لهما تمثلت في توصيل حقيبة تحتوى علي سبائك ذهبية وتتضمن ثلاثين ملايين جنيه.

مسلسل "عمر ودياب" من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ويعرض في تمام الساعة الـ6.30 على قناة ON في حين يعرض علي شاشة الحياة الساعة الـ 9 مساء من كل يوم طوال أيام الشهر الكريم.