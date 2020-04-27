شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير غيران على ياسمين عبد العزيز في الحلقة 3 من "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للفنانة ياسمين عبد العزيز، رد فعل صادم لشريف منير تجاه طليقته ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال حواره مع سمر مرسي التي تعمل مساعدة له، فعندما سألته عن صحة ما سمعته حول اصطحاب شريف منير لخطيبة أحد أصدقائه لبيته وهو في حالة سكر، أكد لها أنه فعل ذلك كنوع من الثأر منه لأنه كان يعاكس ياسمين عبد العزيز عندما كانت زوجته.

وأوضح شريف أنه يري أن ذلك الشخص الذي يدعي مهند ، يكرهه وكان يحاول مضايقته عن طريق معاكسة زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز ، والدليل علي ذلك أنه كف عن الحديث معها عندما أصبحت طليقته، وهنا تساءلت سمر مرسي، عن كيفية علمه بأنه قد توقف عن الحديث معها، جاء رد فعل شريف منير صدمًا، حيث جن جنونه وكاد أن يتسبب في حادث، وسألها إذا كان لديها أي معلومة عن أن "مهند" لا يزال يضايق طليقته ياسمين إلا أن سمر أكدت أنها لا تعرف أي شيء عنهما، ولكنها تتساءل فقط، وسألته هل مازال يحبها؟ وجاء رده أنه لا يحبها ولا يحب أحد أخر ولكن يبدو أنه لا يزال يحبها ويغير عليها.

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، وCBC دراما وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويحكي عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمي وتقع في حبه ، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.