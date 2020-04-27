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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يحاول لفت نظر ياسمين عبد العزيز فى الحلقة 3 من "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نهاية الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى يذاع على قناة CBC، وcbc دراما، ذهب الفنان كريم فهمى للجاليرى الخاص بياسمين عبد العزيز، بعد أن عرف مكانه من خلال بحثه عنها فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاجأت ياسمين بتلك الزيارة، وانتابتها حالة من التوتر، ولكن شجعتها صديقتها علا رشدى أن تذهب إليه وتستقبله .
وفى محاولة منها بالتظاهر بعدم رؤيته ذهبت بجواره لتضع شيئا ما على المكتب كحجة، مما دفعه لأن ينادى عليها ولكنها تظاهرت أنها لا تتذكره، فقال لها أنا مراد السويفى، فسلمت عليه وسألها عن علاقتها بالجاليرى، فأجابت أنه ملكها فهى خريجة فنون جميلة قسم نحت وتعمل كذلك مهندسة ديكور، وأن جميع مقتنيات الجاليرى من عملها الخاص.
تظاهر كريم أن عند مروره من أمام الجاليرى أعجب ببعض المقتنيات ويريد شراءها، وطلب منها أن تساعده فى الاختيار، ووافقت ياسمين على الفور وبدآ فى جولة داخل الجاليرى.
مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجي.
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