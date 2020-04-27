شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأصدقاء الحقيقيين للشهيد المنسى بعد تجسيدهم فى "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤرخ مسلسل "الاختيار" لمجموعة كبيرة من أبطال القوات المسلحة المصرية، على رأسهم الشهيد أحمد المنسى، الذى استشهد فداء لمصر، ليرصد المسلسل أحداثا مهمة فى تاريخ بطل الصاعقة، ومجموعة من الأبطال المقربين منه، فى إطار درامى، حاز على إعجاب المتابعين منذ العرض الأول للمسلسل.



الأبطال الحقيقيين



مشهد من المسلسل

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور للأبطال الحقيقيين لأصدقاء الشهيد المنسى، الذين جاءوا بالمسلسل، وصور الفنانين الذين جسدوا هذه الشخصيات.

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أحد أصدقاء منسي

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.