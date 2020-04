شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أولى حلقات مسلسل I May Destroy You يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن طرح مسلسلها الجديد I May Destroy You، بداية من يونيو المقبل، دون الكشف عن يوم محدد للطرح، المسلسل الجديد سيكون متوافر على عدة منصات تابع لـ HBO، وهى HBO NOW, HBO GO, HBO on، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، المسلسل من بطولة ميكايلا كويل، جنبا إلى Weruche Opia و Paapa Essiedu و Aml Ameen و Adam James و Sarah Niles و Ann Akin و Harriet Webb و Ellie James و Franc Ashman و Karan Gill و Natalie Walter و Samson Ajewole.

كشفت HBO ما يلي حول المسلسل الجديد في بيان " "تم ابتكارها، وكتابتها، وإنتاج تنفيذي وبطولة الحائزة على جائزة BAFTA ميكايلا كويل، وهي سلسلة ستصل مدته إلى نصف ساعة، تدور هذه السلسلة حول الشجاعة والصراحة والاستفزازية لـ الموافقة الجنسية في الحياة المعاصرة، في المشهد الحديث للتاريخ والعلاقات، حيث يجب على الأشخصا التفريق بين الحب والاستغلال.

حيث يتبع المسلسل الجديد أرابيلا إسييدو (كويل)، وذلك بعد فوزها بقطعة من الكتابة التى اكتسبت إعجابًا على شبكة الإنترنت، وبالتالى وجدت نفسها مشتتة، وغير ملتزمة ولا تهتم بأى شئ، وبسبب فوزها تجد نفسها صوت جيلها، مع وكيل، ولجنة كتاب، بعد تعرضها لاعتداء جنسي في ملهى ليلي،مما غير حياتها بشكل لا رجعة فيه وأجبرت أرابيلا على إعادة تقييم كل شيء: حياتها المهنية وأصدقائها وحتى عائلتها، وبينما تكافح أرابيلا للتصالح مع ما حدث، تبدأ رحلة اكتشاف الذات.

و بالرغم من الانخفاض الواضح فى عدد مشاهدات الموسم الثالث من مسلسل Westworld، إلا أنه أعلنت شبكة HBO عن تجديدها مسلسل الخيال العلمى Westworld ، للموسم الرابع من العمل التليفزيونى للموسم 2020-21، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وذلك قبل الانتهاء من الموسم الثالث الذى ينتظر عرض آخر حلقتين منه، على أن ينتهى فى 3 مايو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث إلى 0.23 تقييمًا في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 799 الف مشاهد، مقارنة بالموسم الثاني، انخفض ذلك بنسبة 63% في الإصدار التجريبي وبنسبة 49% في نسبة المشاهدة. على الرغم من انخفاض التصنيفات، يبدو أن HBO تثق بمستقبل Westworld.