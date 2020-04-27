شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الحلقة 3 من "ونحب تانى ليه".. كريم فهمى خطيب سابق لصديقة ياسمين عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت الفنانة ياسمين عبد العزيز فى بداية الحلقة الثالثة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، والذى يعرض على قناة CBC وCBC دراما حالة من التوتر، بعدما طلب منها مراد السويفى الذى يجسده الفنان كريم فهمى أن يراها مرة أخرى، وعندما سألته لماذا؟ قال لها إنه لا يعرف ولكنه على يقين أنهما سيتقابلان مرة أخرى.

وفى سياق آخر قام الفنان شريف منير باصطحاب فتاة لمنزله وهو فى حالة سكر تام، وتظهر الأحداث أن تلك الفتاة هى بمثابة خطيبة نفس الشخص الذى تشاجر معه من قبل بسبب معاكسته لياسمين عبد العزيز عندما كانت زوجة شريف منير، وأنه يحاول أخذ ثأره منه باصطحابها لها إلى المنزل.

وعند عودة كريم فهمى إلى منزله يبحث فهمى عن ياسمين عبد العزيز على مواقع التواصل الاجتماعى إلى أن يجدها، ويتفاجأ بصورتها مع ابنتها، ومن خلال استمراره فى البحث يكتشف أنها مهندسة ديكور ولديها جاليرى، ومنفصلة عن مخرج الإعلانات شريف منير .

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ونكتشف من خلال الأحداث أن كريم فهمى يعمل مع والده فى شركة عقارات، ومن خلال حواره مع والدته التى تجسدها الفنانة وفاء سالم، يتضح أن والده غاضب منه بسبب تقصيره فى العمل ويأتى مبرر كريم لذلك بسبب انشغاله فى التحضير لمصنعه الجديد للملابس.

وفى مشهد آخر نجد ياسمين تحكى لصديقتها التى تجسدها علا رشدى عن كريم فهمى وأنه قد أرسل اليها طلب صداقة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ولكنها لم تقبله، مما دفع صديقتها لسؤالها ألم تفكر فى الزواج مرة أخرى، ولكن جاءت إجابة ياسمين بأنها لا تعرف فهى تعيش اليوم بيومه، وتتفاجأ حينها بدخول كريم فهمى عليهما الجاليري.

وفى نهاية الحلقة نكتشف أن صديقة ياسمين عبد العزيز، يسرا والتى تجسدها الفنانة تارا عماد، كانت مخطوبة من قبل لمراد السويفى والذى يجسده كريم فهمى.