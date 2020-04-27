شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى ينشر رسايل الجمهور عن مشهد تحريم هشام عشماوى كحك العيد بطريقة ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق الفنان أحمد العوضى على نفسه فى مسلسل "الاختيار"، والذى يجسده فيه شخصية الإرهابى هشام عشماوى، حيث تلقى الكثير من الإشادات على إتقانه الدور. ونشر العوضى صورة من أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، مع بداية انضمامه للتنظيم الإرهابى.

أحد المشاهد التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى كان حينما رفض هشام "كحك العيد"، ورأى أنه "حرام"، فما كان من الجمهور إلا أن حاول بشكل ساخر، معبرا عن نجاح المسلسل، بمداعبة أحمد العوضى، بإرسال صور "الكحك" على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".



أحد رواد فيس بوك يرسل صورة الكحك للعوضي



احدى الرسائل

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البعض أرسل صور الكحك إلى العوضى، ثم أتبعها بجملة "اتبعتت بالغلط"، فى محاول من الجمهور، فى التفاعل مع أحداث المسلسل.



العوضى



صفحة العوضى

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.