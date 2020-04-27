شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التهرب الضريبى.. التحفظ على أوراق مصنع يسرا فى ثالث حلقات "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 3 من مسلسل "خيانة عهد" التحفظ على أوراق حسابات مصنع الملابس الذي تمتلكه يسرا في المسلسل، وذلك بتهمة التهرب الضريبي، خيث تفاجأت يسرا بأن مدير الحسابات قدم الإقرار ولكنها متهمة بالتهرب بقيمة مالية تصل لملايين، وذلك بعد يوم واحد من شك مديرة المصنع في مدير الحسابات واتهامه بالسرقة.

يسرا لم توافق مديرة المصنع على اتهامها واعتذرت لمدير الحسابات إلا أن الأحداث أظهرت أنه بالفعل خائن ويضع يده فى يد خالد سرحان شقيق يسرا، ويتفق عليها للإيقاع بها، وذلك في الوقت الذي لا تتوقع فيه يسرا خيانة من شقيقها.

ويبدو أن الأحداث ستظهر المزيد من الخيانة حيث قامت حلا شيحة شقيقة يسرا بحقن ابن يسرا بمادة مجهولة فيما استعانت بخالد سرحان لمدها بمزيد من المخدرات للسيطرة أكثر علي ابن يسرا.

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ويبدو أن الأحداث ستكشف الكثير من التفاصيل، خاصة أن حلا شيحة وخالد سرحان اشقاء يسرا يحاولان الانتقام منها علي سبب لم يتكشف بعد للمشاهد.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.