شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ردا على ابن توفيق الدقن :لو مش عارف جذور العيلة تعالى أعرفك والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المطرب الشعبى قائلا :"الحمد لله أنا نجم وليا جمهورى، ولم أعلن عن تلك القرابة طيلة عمرى، رغم أنه ابن من أبناء بركة السبع قرية أورين وأن والدته هي السيدة صديقة السيد الدقن، بنت خال الفنان الراحل توفيق الدقن وإذا أراد ابنه المحترم التعرف علي جذور العائلة يذهب إلى البلد ويسأل هناك أو يقابلنى، ويذهب معى إلى مسقط رأس الجدود بقرية "لورين" ويواجهنى مع الأقارب وشجرة العيلة.
يذكر أن المستشار ماضى الدقن ابن الراحل توفيق الدقن قد نفى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ماذكره عبدالباسط حمودة خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة"، الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى : معلقا على قرابة والده بالمطرب عبد الباسط حمودة: "معلومات كاذبة الأستاذ عبدالباسط ليس ابن أخت المرحوم الفنان توفيق الدقن أو كما ذكر أخ لوالدته وغير صحيح كل ما ذكره من مواقف تمادى خياله دون سبب واضح بها، وأنه شخصيا لم يراه ولم يتقابل مع والده أبدا".
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