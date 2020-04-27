شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 3 من النهاية.. عمرو عبدالجليل ينجح فى صناعة روبوت طبق الأصل من يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" فى الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف من صناعة إنسان آلى نسخة طبق الأصل من المهندس زين "يوسف الشريف"، وذلك بعد أن قرر مساعدة سهر الصايغ "صباح" في تجميع إنسان آلى شبيه بيوسف الشريف، ويبدأ بأجهزته في تصنيعه وإعادة رسم ملامحه، وينجح بالفعل ويحمل له وعيا وذكريات لشبيه يوسف الشريف، ويطلب منها أخذه لورشته لاستكمال صنعه ولكنه يشرح لها ما حدث زمان للريبوتات من مشاكل.



شبيه يوسف الشريف الإنسان الآلي الذي صنعه عمرو عبد الجليل

ويحمل عمرو عبد الجليل في وجود "صباح" سهر الصايغ كل الملفات لعقل الروبوت الذي صنعه شبيها للمهندس زين ويحمل لها قصة رومانسية تجمعه مع صباح في عقل يوسف الشريف، ويشرح لها كيفية التعامل معه ويحذرها من عدة تصرفات، ويضع لها قواعد تسير عليها، ويؤكد لها أنه يمتلك قوة كبيرة ويضع له الخطوة الأخيرة وهو ملف الوعي، ولكن يوضح لها أنه لا بد ألا يراه احد ولا يحتك به أي شخص غيرها، فهذه اتفاقات يلزمها بها .



عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ في النهاية

بعدها يتركها وهي تقوم بتشغيل الإنسان الآلى شبيه يوسف الشريف، وبالفعل يتحرك ويتفاعل ويتحدث مع صباح وهي منبهرة جدا به ولا تصدق نفسها .



شبيه يوسف الشريف

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زين الأصلي "يوسف الشريف" يتناقش مع زوجته ناهد السباعي ويكشف لها عن عمله كمدرس في مركز تعليمي، ولكنها تنزعج من هذا الأمر، وتؤكد له أنه سيخسر بيته وأسرته لو كشف هذا الأمر، وتحذره مما يفعله وتبعاته التي ربما ستؤثر على أسرته وتؤكد له أنها سوف تضطر لمخالفة ضميرها فى عملها وتوافق على ما طلبه منها مؤنس، ولكنه يخبرها بأنه سوف يتصل بالمهندس غفران لمساعدته وأن يتنازل له عن فكرته.



محمد لطفي

تشعر زوجة زين "ناهد السباعي" بآلام الطلق ويذهب بها إلى المستشفى ولكن لا يوجد طاقة لتشغيل المستشفى فيمنح زين الموظف بالاستقبال جهازا يقوم من خلاله بشحن طاقة للمستشفى ولكن بطريقة مخالفة وهذا يدفع السيد مؤنس للقبض عليه وتنتهى الحلقة بمهاجمة قوات المستشفى للبحث عن زين .



احمد وفيق في مسلسل النهاية

وكانت الحلقة الثالثة قد بدأت بمطاردة أحمد وفيق ورجاله للمهندس زين وللأطفال الذين كان يعلمهم في الملجأ لكن يوسف الشريف يخطفه عصابة يتزعمها محمد لطفي "المحروق"، ويطلبون منه مساعدتهم والاستفادة من بحثه ويطلب منهم زين أن يفكر ثم يقرر وفجأة تهاجم أجهزة الدورن المكان الذي به يوسف الشريف لدى محمد لطفي ويهرب المهندس زين بدراجة بخارية، ويتمكن والاختباء في السوبر ماركت ولكن البائع بالسوبر ماركت يخبره بأنه مراقب من السيد مؤنس ورجاله .

وتحقق قوات السيد مؤنس "أحمد وفيق" مع الجد "عبد الرحيم حسن" ولكنه يتم العفو عنه بعد تعذيبه ونسمع في النشرة أن القوات تمكنت من مداهمة وكر لمركز تعليمي وكأن العلم والتعليم أصبح جريمة .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.