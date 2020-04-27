شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية "ماتدمعيش ياما" بصوت وائل الفشنى من مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حازت أغنية "ماتدمعيش ياما" الذى قدمها المطرب وائل الفشنى ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، الذى يخوض به النجم أمير كرارة السباق الرمضانى الحالى، على إعجاب كبير من الجمهور.

واختص المطرب وائل الفشنى بفيديو لـ"الخليج 365" أثناء غنائه الأغنية كاملة، وتقول كلماتها: ماتدمعيش ياما مت عشان أعيش ماتدمعيش ياما مت عشان أعيش، أوعاكى ياما يوم تأنى وتزعلى شوفى العساكر جندي جندي واسألى، ابنى مات حس بأهات ابنك بطل مهما حصل، ماتدمعيش ياما مت عشان أعيش، أنا عارف انك واقفة وحدك للزمن، الظلم منهم واحنا دافعين الثمن".

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مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.