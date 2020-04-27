المُلثم يُحرر مي عمر من الخاطفين في الحلقة الثالثة من الفتوة

عقب محاولتها للفرار من خاطفيها وبعد أن قرر زوجها السابق ( رياض الخولي ) خطفها لتعود مرة أخرى على بيته بالرغم عنها، استمع الفتوة المُلثم ( ياسر جلال ) للحوار الذي دار بين رياض الخولي والخاطفين.
قرر حسن الجبالي أو الفتوة المُلثم إستعادة ليل ( مي عمر) من الخاطفين بعد أن تعرف على مكانهم وحرق منازلهم وحررها من أسرها.
عادت ليل لمنزل والدها لتتفاجأ بوجود زوجها السابق الذي يتشاجر مع والدها على اختفائها ويساومهم على إستعادتها ولكن ظهورها في المنزل يحبط كل خططه، تفسر
يُعرف أمر الفتوة المُلثم لدى والدها وشقيقها وانه هو من أنقذها من أيدي الخاطفين.
يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، هنادي مهنا، أحمد صلاح حسني وغيرهم من نجوم الفن. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
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