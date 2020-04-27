بعد تصدره الترند.. الجمهور ليوسف الشريف : جاي علينا من هوليوود بالغلط

اشاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بالفنان يوسف الشريف ومسلسله الجديد "النهاية" ما جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا عقب إنطلاق أولى حلقاته عبر احد القنوات الفضائية.

وتدور أحداثه في في عام 2020، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها أبرز تعليقا الجمهور عن الفنان يوسف الشريف :

قال أحد النشطاء :" طب والله انت استثنائي

و مش زي الباقي يا عم وجه مع دموع السعادة ومش تطبيل عشان اللي شاف حلقة النهاردة لازم يقولك شابوه يوسف الشريف بجد".

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فيما قالت أمنية : يوسف الشريف جاي علينا من هوليوود بلغلط تقريباً".

بينما قال احمد "مسلسلاته مفيهاش عري ولا الفاظ ولا بلطجه ولاقلة ادب.. مسلسلات كلها غموض و تفكير.. "يوسف الشريف"في مكان تاني خالص".

وأضاف أحد النشطاء:" كالعادة يوسف

الشريف مبيخذلش جمهوره و بيكون عند حسن الظن .. مسلسل جديد من نوعه على العالم العربي، انتاج ضخم و سخي و اخراج عالي،جودة و نقاء الصوت و الصورة شئ متميز جدا، فنان بيحترم جمهوره و معندوش ابتذال، و اجمل حاجة ان كل الإمكانيات دي بأيدي مصرية 100% .. نشجع شغل بلدنا ".

يذكر أن مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.