فيديو .. نقود سعد الصغير تغرق في الماء بـ "خلي بالك من فيفي"

تبدأ الحلقة السادسة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان سعد الصغير إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ويدخل سعد إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فيحاول سعد تهدئة فيفي عبده، ومن ثم يرقصون ويغنون على بعض من أغانيه، وبعد ذلك تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط

على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها، ثم يحاول سعد افاقتها.

ثم تدخل السيدة الى دورة المياة، حتي ينفجر صنبور المياة وتغرق الحمام، ثم يحاول سعد إغلاق المحبس.

وثم تغلق فيفي الباب حتي لا تغرق المياة الفيلا، ومن ناحيتها تقوم السيدة بإخافة سعد الصغير، كما ينفجر النور.

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وفي نهاية المقلب تقوم فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتي يكتشف سعد أنه كان في برنامج مقالب.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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