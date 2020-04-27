فيديو .. يونس وجوهرة يكشفان موعد طرح مبقتش تحبني

طرح الفنان يونس مرسي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر يونس من خلاله برفقة جوهرة، حيث كشفوا عن موعد طرح أحدث كليباتهم، والذي يحمل اسم مبقتش تحبني، والمقرر طرحه قريبًا بعيد الفطر المبارك. Advertisements يذكر أن الفنان يونس مرسي طرح مؤخرا ألبوم حياة جديدة، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: مفيش زيك، فل، على بالي، مؤشر قلبي، سنين فاتت، اللي اداك يدينا، أول حب، قصر الكلام، لما سبته.

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