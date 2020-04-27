محمد رمضان يستولي على إرث أشقاءه في ثالث حلقات البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني "البرنس" بوفاة عبد العزيز مخيون (حامد) والد محمد رمضان (رضوان البرنس) وسط صدمة أبنائه، وإقامة عزاء له.

وتشهد الحلقة مشادة كلامية بين رحاب الجمل و نور اللبنانية (علا) أثناء حضورها واجب العزاء، حيث تقوم رحاب بمعايرتها بسرقة أخوها لمحل مجوهرات زوجها وطلاقها امام منطقتها.

وخلال الحلقة تقام جلسة النطق بالحكم في قضية محمد مهران (حماده) بالسجن ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد سرقته لمحل زوج اخته.

وتتوالى الأحداث بظهور روجينا (المعلمه فدوه) بمعاكسة ياسر شقيق زوجها أحمد زاهر (فتحي)، ليرد عليها ويحرجها بعد سؤاله عن علاقتها بشقيقه.

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كما تشهد الحلقة طرد أحمد داش (عادل) شقيق رضوان، والدته من منزله بعد ما طلبت منه الرجوع لمنزله وسط إخواته وترك تعاطي المخدرات.

وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من "البرنس" بجلسة أسرية بين رضوان البرنس وزوجته وأشقائه وزوجات والده، ويطلب فتحى بالنيابة عن إخواته ان يستخرج إعلان وراثة بعد وفاة والدهم، ويخبرهم بعدها بأن الحج "جمال حجازى" يريد شراء المنزل وورشة السمكرة مقابل 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3 شقق في البرج السكني الجديد.

ويطلب "فتحى" من كل شخص توكيلات لدى المحامى من أجل تمكينه

من بيع المنزل، ويوعد والدته وزوجة والده بأنه سيوفر لهم منزلا مؤقتا لحين انتهاء شقق البرج الجديد، وعند الحديث مع شقيقه رضوان البرنس عن الحسابات، فيصدمه ويبلغه بأن المنزل لن يباع لأن والدهم كتب المنزل وكل ما يملك لابنه رضوان البرنس، ويوجه شقيقه "ياسر" كلمة له يعنى انت كلتنا"، ليرد عليه رضوان "أه أخوكوا كلكوا".

يذكر ان مسلسل البرنس: من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.