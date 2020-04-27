فوازير سينما مصر ومحاضرات إبدأ حلمك على اليوتيوب

تتوالى حلقات فوازير سينما مصر التى تأتى ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم وتعد أحد فعاليات المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك. ويبث فى الخامسة والنصف مساء الاثنين 27 إبريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب مشهد جديد من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة رؤية وإخراج خالد جلال ومن إنتاج قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية . ومن إنتاج قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية . وفى التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع إبدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

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