تراند اليوم : الأردن – أسماء الفائزين بمسابقة موهبتي من بيتي في أسبوعها الرابع

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن أسماء الفائزين في مسابقة “موهبتي من بيتي” في أسبوعها الرابع ، وفاز بالجائزة الأولى مناصفة ديما رامي علي مصطفى – الاناشيد الاسلامية والابتهالات وعز الدين غازي عبد البديع ابو حويلة – النصوص الأدبية.

وعبر وزير الثقافة الدكتور الطويسي عن مدى فخره بإنجاز مبادرة “موهبتي من بيتي” التي بلغ عدد مشاهداتها خلال الموسم الأول 18 مليون مشاهدة.

وأعلن الطويسي إطلاق الموسم الثاني مع بداية الشهر الفضيل، مبينا استمرارية المبادرة خلال شهر رمضان، مع تغييرات طفيفة على الحقول بإضافة الأناشيد والابتهالات الدينية، والخط والزخرفة الإسلامية لتتواءم مع الشهر الفضيل. وقال : مع إطلاق الموسم الثاني للمبادرة فإن عدد المشاركات التي قدمها الشباب والأطفال الأردنيون كان “مهولا”، ليس على المستوى الأردني فحسب، بل على المستوى العربي أيضا، حيث وصلت لأكثر من 67 ألف مشاركة في أعمال تخص الشعر والقصة والغناء والموسيقى والرسم.

وتوقع أن تصل المشاركات مع انتهاء الشهر الفضيل بعيد الفطر السعيد إلى أكثر من 100 ألف مشاركة، ونحو 1000 فائز من الشباب ، سيكونون نواة لعمل تنموي ثقافي قادم.

وقال الدكتور الطويسي إن المسابقة تلقت مشاركات من جميع محافظات المملكة، ومن جنسيات عربية بلغت نسبتها من المشاركين نحو 3 بالمئة، أي ما يقارب ألفي مشاركة، ورغم أن الجوائز اقتصرت على الأردنيين والأردنيات إلا أن هذا الحجم من المشاركات يدل على مدى التوسع في انتشار المبادرة ونجاحها على المستوى العربي.

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وبيّن الطويسي أنه تم تخصيص خمس لجان تحكيم، كل يختص في أحد جوانب المسابقة الـخمس: (النصوص الأدبية والقصة والشعر/ الفنون والرسم والتصميم والكاريكاتير/ الفيلم/ الموسيقى والعزف/ التمثيل)، وهم من الخبراء وأساتذة الجامعات.

وقال، إن لكل لجنة تحكيم معاييرها الخاصة التي تُحكّم على أساسها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العامة؛ كالفئات العمرية، والجودة الفنية في المنتج الثقافي لافتا أن الوزارة ستقوم بتفعيل منصة خاصة بالمسابقة، حيث يقوم المشترك بتحميل منشوره مرفقًا بـ”الهاشتاج”، وسيتم نقله لموقع الوزارة لتوثيق معلوماته، وبالتالي سيتمكن الجمهور من مشاهدة المحتوى الثقافي، مع المحافظة على خصوصية معلومات المشاركين.