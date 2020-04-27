تراند اليوم : سهير رمزى تكشف عدد زيجاتها وتؤكد: مبحبش العلاقات غير شرعية

توك شو

حلت الفنانة سهير رمزي، اليوم ضيفة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه لأول مرة المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة “القاهرة والناس”.

وأكدت سهير رمزي، أنها تزوجت مرات كثيرة ولكنها ابتعدت فيهم عن العرفي، وقالت كل زيجاتي كانت شرعي.

وأشارت سهير رمزي، إلي أن أقصر مدة زواج لها كانت لمدة سنة، وكانت من محمود قابيل. برنامج “شيخ الحارة”، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

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ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.