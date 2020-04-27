محمد صلاح يتابع هذا المسلسل الكوميدي في رمضان!

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كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:14 صباحاً - كشف محمد صلاح، النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى، عن احد المسلسلات التي يتابعها خلال شهر رمضان وذلك من خلال صورة نشرها عبر خاصية الستوري على حسابه على انستغرام.
فقد نشر محمد صلاح صورة لشاشة التلفزيون والتي كان يعرض عليها مسلسل “عمر ودياب” للفنانين المصريين علي ربيع ومصطفى خاطر.
مسلسل “عمر ودياب” يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.
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