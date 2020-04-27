دنيا عبدالعزيز على حفل افطار مع إلهام شاهين وهالة صدقي في أول ظهور بعد وفاة والدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين والفنانة المصرية هالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي، على تناول الإفطار مع الفنانة دنيا عبدالعزيز، وذلك في محاولة للتخفيف عنها بعد وفاة والدتها.

بوسي نشرت صورة جمعتهن جميعا من الإفطار، وذلك في أول ظهور لدنيا عبدالعزيز بعد وفاة والدتها، وقد ظهرت مرتدية ملابس سوداء وبدون ماكياج، وبدا عليها علامات الحزن.

الإعلامية المصرية علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “برغم كل الظروف ماينفعش منفطرش مع بعض أحلى اخوات#رمضان_كريم”.

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الفنانة هالة صدقي علقت على كلام بوسي شلبي، بقولها: “ما ينفعش رمضان من غير لمتنا يا بسبس كل سنه وكلنا بخير”.

وكانت قد توفيت والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، خبر الوفاة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

بوسي، نشرت صورة لدنيا عبدالعزيز، ووالدتها وعلقت عليها قائلة: “البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد الصراع مع مرض السرطان”.

وكان قد شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في تشييع جنازة والدة الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز، وذلك بمقابر الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر.

وحرص على حضور الجنازة دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وزوجته الفنانة روجينا، والفنانة الهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة إيمي سالم، وكابتن تامر بيحاتو، وميدو عادل، وقد التزم أغلب الحضور بارتدا الكمامات والقفازات، خوفا من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.