لجين عمران لرامز جلال: عيب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها الفنانة أسيل عمران، أثناء مشاهدتهما الحلقة الثانية من برنامج “رامز مجنون رسمي” تقديم الفنان رامز جلال، والتي استضاف فيها لاعب كرة القدم بالنادي الأهلى علي معلول.
لجين انتقدت البرنامج ووصفته بالمبالغة في تعذيب الضيوف، حيث قالت: “جالسين نشوف حلقة رامز.. لا أحد يقنعنا أنه الاشخاص هادول يعرفون بالمقلب.. يعني هادا لاعب كورة مو ممثل ولا شي.. يرجف من الخوف.. ترا في ضيوف ممكن ما يعرفوا على أساس جايين لقاء أو اعلان”.
الفنانة أسيل عمران علقت بقولها: “اللي يعرف يستاهل.. لكن اللي ما يعرف يعور القلب والله ما فيه شي يضحك”، لترد لجين: “اللي يصير عيب قسماً بالله”.
وتقوم فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي” على ظهور رامز جلال لضحاياه بشخصيته الحقيقية لكن بعد أن يُقيّد الضيف في كرسي متحرك يطيح بهم في الهواء عدة مرات.
ويستضيف رامز جلال هذا العام عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: ياسمين صبري، وغادة عادل، وعلي معلول، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمود كهربا، وبدرية طلبة، وريهام عبد الغفور، وبسمة، ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي إسماعيل، وطارق حامد، وعبدالباسط حمودة، وأروى جودة، وحمو بيكا، وحسن شاكوش، وحمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري، وأبو المعاطي زكي.
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