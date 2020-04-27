ياسمين صبري تستنجد بأبو هشيمة بعد وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال.. وتؤكد: أحببته من أول لقاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي”، والذي يعرض بعد الفطار على شاشة قناة MBC مصر.

في بداية الحلقة وجهت الفنانة أروى أسئلة لياسمين صبري حول بداية علاقتها بأحمد أبو هشيمة، حيث أكدت أنها أحبته من أول لقاء جمعهما، وأوضحت أنها شعرت من أول لقاء أنه سيحدث بينهما شيء.

وعن أكثر شيء جذبها لأبو هشيمة، قالت الفنانة المصرية أنه دمه الخفيف، قائلة: “بيضحكني”، لافتة إلى أنه يناديها بـ “ياسمينتي”.

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ياسمين استنجدت خلال المقلب بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ورفضت الاستجابة لرامز بتوجيه رسالة له بقولها: “مش عايزاه”، لتستبدلها قائلة: “لأ عايزاه”.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين، نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

ياسمين أطلت في الحفل بفستان أبيض بسيط، بلغ سعره ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل أكثر من 37 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، من توقيع دار Christian Louboutin، بلغ ثمنه 920 دولارا، أي ما يعادل أكثر 14 ألفا جنيه مصري.