وقف تصوير «مهمة مستحيلة» لتوم كروز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الشركة المنتجة لفيلم مهمة مستحيلة لتوم كروز، وقف تصوير الجزئين السابع والثامن من سلسلة “Mission Impossible” إلى نهاية عام 2021 للأول ونهاية 2022 للثاني، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلنت استوديوهات باراماونت يوم الجمعة.

وكان فيلم “Mission Impossible 7” أحد أول الأعمال التي اضطرت الشركة لإيقافها بعد تفشي الفيروس في شهر فبراير الماضي في إيطاليا، حيث كان فريق العمل بدأ التصوير في فينيسيا مع توم كروز بطل الفيلم.

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وكان من المنتظر أن يصل هذا الجزء إلى دور العرض السينمائي في يوليو 2021، لكنه سيعرض الآن في 19 نوفمبر 2021، ليتأجل بالتالي الجزء الثامن إلى 4 نوفمبر 2022 متأخراً ثلاثة أشهر عن موعده الأول.

ويعود كريستوفر ماكواري، الذي أخرج “Mission Impossible” في 2015 و في 2018، لإخراج الجزءين الجديدين رغم أن الاختيار لم يقع بعد على اسميهما.

جدير بالذكر أن أجزاء “مهمة مستحيلة” الستة التي صدرت حتى الآن حققت عائدات بـ3.5 مليارات دولار على مستوى العالم، وسيظهر في الجزء السابع، إضافة إلى البطل توم كروز، الممثلون ريبيكا فيرجسون، ونيكولاس هولت، وفانيسا كيربي، وسيمون بيج.