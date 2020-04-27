هل تورط حسن الرداد في خداع الجمهور بمسلسل "شاهد عيان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على مدار حلقتين تم عرضهما من مسلسل "شاهد عيان" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري حسن الرداد، شهد العمل متابعة جماهيرية، جعلت المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إنه خرج من عباءة الكوميديا والسعي وراء "النسوان" في أعماله وارتدى ثوبًا جديدًا عليه من خلال عمل مشوق يدور حول عالم الجريمة والإثارة.

وصعد وسم #مسلسل_شاهد_عيان لقائمة الترند بعدما أصبحت مشاهد عدة من المسلسل حديث الجمهور الذي أشاد بجرعة الغزل التي انتهجها حسن الرداد في كل حلقة، موضحين أنها حتى ولو كانت على طريقة "الفلاش باك" لكنها أصبحت عادة ينتظرها الجمهور لإعلامهم ما كان يدور بينه وبين زوجته التي تجسد دورها الفنانة المصرية هنا شيحة.

ووسط هذه الإشادة قال بعض رواد التواصل الاجتماعي أن وسم #مسلسل_شاهد_عيان مدفوع الأجر كي يرتفع لقائمة التريند وهو ما جاء على لسان بعض المتابعين وربما ما يدلل هذا أن غالبية التغريدات لم تكن في اتجاه أحداث العمل وأيضًا عند الإشادة كانت الكلمات بين المتابعين متشابهة، إضافة إلى أن هناك حسابات كتبت عبر الوسم لها أكثر من تغريدة.

وقال أحد المتابعين: "حسن الرداد وصحبته مشترين هشتاج علشان يبقى ترند و الناس تعرف مسلسله تخيل اسيب الاختيار والنهاية و الفتوة واتفرج على مشاهد عيان طيب ياسيدي الف سلامة #مسلسل_شاهد_عيان".

وبيّن آخر: "تم شراء الترند بنجاح #مسلسل_شاهد_عيان". ونشر معلق ثالث: "بجد مسلسل جميل أوي أوي ويستحق إنه يبقي ترند واكتر برافووو عليك يا ابو على".

وفي تعليق آخر: "حنية عمر وابتسامته تتعمل مسلسل تاني لوحده لفت نظري إن كل حلقة لازم يبقي فيها مشهد حلو حتى لو فلاش باك يخفف علينا الحيرة واحنا بندور علي ندي #حسن_الرداد #شاهد_عيان #مسلسل_شاهد_عيان".

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وكان هناك مشهد في المسلسل تناوله الجمهور بنوع من الإشادة يتحدث عن أسباب اعتقاد "عمر" الذي يجسده حسن الرداد، أن "ندى" التي تجسدها هنا شيحة لم تُقتل، وهو ما تحدث عنه عُمر مع صديقه راجح الذي يجسده الفنان وليد فواز، ويخبره بأن الجثة المحترقة ليست لها.

ودللّ حسن الرداد على أنها ليست الجثة المحترقة بقوله أن ندى تعرضت لكسر ذراعها مسبقًا أثناء شهر العسل وتركيبها شرائح بارزة لم تتواجد على الجثمان المحترق فضلًا عن عثوره على دليل بموقع الجريمة لم تتمكن أجهزة الشركة من ملاحظته.

ووسط هذه الأحداث قرر "عُمر" بالتعاون مع "راجح" الاستمرار في الانسياق وراء خبر وفاة ندى أمام الجميع وإتمام إجراءات دفنها وتلقي العزاء لخداع من قاموا بخطفها وإقناعهم بابتلاع الطعم من أجل إنقاذها، لتبدأ رحلة البحث عنها للوصول لأولى خيوط في القضية.

يُذكر أن مسلسل "شاهد عيان" يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد وتشاركه هنا شيحة وبسمة وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.