سامية الطرابلسي تشعل "إنستجرام" بفستان تايجر

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سامية الطرابلسي بفستان تايجر انيق وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي شادو، مع وضع اللون الاحمر للشفاه.

ولم تتكلف سامية الطرابلسي بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب ولقيت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

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وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

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