رامي جمال يوجه رسالة لـ زوجته عبر "إنستجرام"

شارك الفنان رامي جمال جمهوره بمجموعة من الصور مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق رامي جمال على الصور قائلا: "مراتي وصاحبتي اللي دايما مبهدلها معايا وتشارلي العضو الجديد في أسرتنا وللعلم ناريمان كانت بتترعب من الكلاب دلوقتي ماشاء الله بقت مدربه اسود هارياه اقعد حتي لو قاعد الكلب ده حظه وحش اوي سامحنا يا فخر ألمانيا اتبناك واحد من المنصوره محظور في التجمع".

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" لـ رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الفنان رامى جمال برفقة زوجته في أحدث جلسة تصوير

رامي جمال يشتكي من تصرفات زوجته في المنزل