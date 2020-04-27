تعرف على تعليق المصريين على حلقة ياسمين صبري مع رامز جلال مجنون رسمي

وقعت الفنانة ياسمين صبري ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ياسمين_صبرى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
وجاءت التعليقات كالتالى: _
بلاش ياسمين يا رامز بلاش ياسمينه
حرام عليك بهدلت ياسمين
حرام عليك بهدلت الموزه
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