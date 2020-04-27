شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشهده فى "الاختيار".. أمير كرارة لآسر ياسين: نورت يا ويل سميث العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم آسر ياسين فى مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، حيث استطاع أن ينال إعجاب الجمهور على المشاهد القليلة التى قدمها فى أحداث المسلسل، كما عبر عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، مؤكدا فخره بتجسيده دور أحد أفراد القوات المسلحة المصرية.

آسر وأمير Advertisements النجم أمير كرارة رد على آسر ياسين، بصورة على حسابه الشخصى على تويتر، قائلا: "نورت يا ويل سميث العرب". ونشر آسر ياسين صورتين له بملابس الجيش المصرى، وعلق عليهما: "سعيد جدا بمشاركتى فى مسلسل الاختيار لصاحبى وأخويا الجدع أمير كرارة.. وشرف ليا إنى أمثل دور واحد من أبطال القوات المسلحة اللى ضحوا يحياتهم وخاطروا علشان أماننا وسلامنا.. تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة.. المنسى أسطورة الصاعقة المصرية". مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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