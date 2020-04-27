شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 3.. تيمون وبومبا يطلقان ألبوم "ليالى المراجعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض عم عيد "بيومى فؤاد" على ابنه تيمون "أحمد فهمى"، وبومبا "أكرم حسنى" فى الحلقة الثالثة من مسلسل "رجالة البيت"، أن يكونا مديرى أعمال فرقتهم "مزاج التلميذ"، ويقترح عليهما عمل ألبوم غنائى بعنوان "ليالى المراجعة"، وتم تأجير مسرح وغنى تيمون وبومبا أغنية بعنوان "verb to be" وبعد انتهاء الحفل تحدث مشادة بين الثنائى أمام الحضور فى المؤتمر الصحفى.

ينفصل تيمون وبومبا ويأخذ كل واحد طريقا فى الأغانى، حيث إن تيمون يلحن وبومبا يكتب، ويتفق بومبا وعيد على محاولة الإيقاع بتيمون الذى يكتشف الأمر من خلال رسالة أرسلها بومبا لعيد بأنه حول له أموال على النمسا، ويحاول تيمون الانتقام من بومبا بقطع سلوك فرامل سيارته ولكنه كان متواجدا فى السيارة ويتعرضان لحادث.

يتسبب الحادث فى عودة الأمور لمجاريها بين تيمون وبومبا بعدما تعرضا لإصابات جراء الحادث، وأثناء تواجد الثنائى على المسرح يجدان هتافات من الجمهور باسميهما ويقرران العودة للغناء سوياً مرة أخرى من خلال فرقة "مزاج التلميذ"، ولكنهما يتفاجآ بدخول أولياء أمور الأطفال ويخبروهما بأن الأطفال رسبوا فى الامتحانات.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



رجالة البيت