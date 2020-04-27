لحظة إطلاق نار حقيقى فى "لوكيشن" تصوير الاختيار على الحدود اللبنانية السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق المخرج بيتر ميمى لحظة إطلاق نار حقيقى فى "لوكيشن" تصوير مسلسل الاختيار، للنجم أمير كرارة، عن الشهيد أحمد المنسى، ونشر بيتر ميمى، فيديو من موقع تصوير المسلسل، على الحدود السورية اللبنانية، سُمع فيه أصوات الرصاصة.
وعلق بيتر ميمى على الفيديو: "التصوير على الحدود اللبنانية السورية وضرب النار الحقيقى فى الخلفية.. على أد مانقدر كنا بنقرب من الحقيقة من أول السيناريو المكتوب حرفيا من أصحاب منسى وزوجته وزمايله فى القوات المسلحة، وهشام المكتوب من اعترافاته".
جانب من التصوير
لوكشين الاختيار
المسلسل حقق نجاحا كبيرا مع حلقاته الأولى، حيث تلقى المسلسل إشادات من نجوم الوسط الفنى، وأيضا من الجمهور، وأصبح تريند رقم 1 على السوشيال ميديا.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.
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