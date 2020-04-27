الحلقة 3 من مسلسل "النهاية".. هروب يوسف الشريف وظهور خاص لمحمد لطفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأحداث المشوقة لمسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، وتبدأ الحلقة الثالثة بمطاردة أحمد وفيق ورجاله للمهندس زين وللأطفال الذين كان يعلمهم فى الملجأ، ولكن يوسف الشريف يجد نفسه مخطوفا من عصابة يتزعمها محمد لطفى "المحروق".
احمد وفيق في مسلسل النهاية
محمد لطفي ورجاله يطلبون من المهندس زين مساعدتهم والاستفادة من بحثه في فك شفرات تساعدهم عى الاستفادة من نقاط ووحدات من الطاقة سرقوها ولا يعرفون استخدامها حتي لا يكشفهم التكتل.
يوسف الشريف في النهاية 1
ويطلب منهم زين أن يفكر ثم يقرر وفجأة تهاجم أجهزة الدورن المكان الذي به يوسف الشريف لدي محمد لطفى ويهرب المهندس زين بدراجة بخارية ويتمكن من الهرب والاختباء في السوبر ماركت، ولكن البائع بالسوبر ماركت يخبره بأنه مراقب من السيد مؤنس ورجاله .
مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.
هروب الأطفال من الملجأ
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