شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور علاقة إياد نصار وغادة عادل بسبب صابرين فى ثالث حلقات "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "ليالينا 80" معاناة غادة عادل بعد فقدان ابنتها "جميلة" لنظرها، ومشادة بينها وبين الفنان خالد الصاوى، بعد تعاطفه مع الطرف الآخر "ميدو عادل" الذى فقد ساقه فى الحادث.

تذهب صابرين للتفاوض مع إياد نصار فيراها خالد الصاوي فيتذكر زوجته ويغمى عليه ويُنقل إلى المستشفى، وتحدث مشاهدة بين إياد نصار وزوجته غادة عادل بسبب صابرين.



يحاول خالد الصاوى الفضفضة مع أخيه إياد نصار ويشرح مدى تأثره بموت زوجته، والمسألة التى بينه وبين أخيه إياد نصار.

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فى المستشفى وبجوار ميدو عادل تتذكر صابرين زوجها الشهيد ملفوفا فى علم مصر وحزنها الشديد على زوجها وسندها وإحساسها باليتم بعد فراق زوجها، وأنها وضعت كل أملها في ابنها ميدو عادل عوضا عن زوجها، وتحاول ابنتها التخفيف عليها.

يحضر مدحت مدير غادة عادل في العمل ليواسيها في مصابها، ويأتى زوجها إياد نصار ويشعر بالغيرة من مدحت ويعامله بجفاء، فتحدث مشادة بينه وبين زوجته فتتركه وتخرج.

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.