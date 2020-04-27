فيديو.. نجوم التسعينات يحتفلون بعيد ميلاد شقيق مصطفى قمر

نشر شقيق الفنان مصطفى قمر فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر من خلاله نجوم التسعينات، وهم حميد الشاعري، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وهم يحتلفون بعيد ميلاد حمادة قمر. ومصطفى قمر، وهم يحتلفون بعيد ميلاد حمادة قمر. Advertisements وأعرب حمادة عن سعادته، قائلًا:‎لما تبقي حياتك وذكرياتك الجميلة بين الجيل العظيم ده وييجي عيد ميلادك ويحتفلوا معاك يبقي اكيد احلي مفاجاة حصلت واحلي عيد ميلاد في حياتي ربنا يخليكم ليا ومايحرمنيش منكم وتفضلوا مصدر البهجة والطاقة الايجابية في حياتنا بحبكم اوي وشكراً ليكم يا حبايبي. احلي مفاجاة حصلت واحلي عيد ميلاد في حياتي ربنا يخليكم ليا ومايحرمنيش منكم وتفضلوا مصدر البهجة والطاقة الايجابية في حياتنا بحبكم اوي وشكراً ليكم يا حبايبي. يذكر أن نجوم التسعينات شاركوا مؤخرًا في أغنية بعنوان قادرين، والتي كسرت حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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