فوازير سينما مصر ومحاضرات أبدا حلمك على اليوتيوب

تتوالى حلقات فوازير سينما مصر التى تأتى ضمن نشاط الاجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم وتعد احد فعاليات المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك حيث يبث فى الخامسة والنصف مساء الاثنين 27 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب مشهد جديد من احد اهم الاعمال السينمائية الخالدة رؤية واخراج خالد جلال ومن انتاج قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية . حيث يبث فى الخامسة والنصف مساء الاثنين 27 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب مشهد جديد من احد اهم الاعمال السينمائية الخالدة رؤية واخراج خالد جلال ومن انتاج قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية . وفى التاسعة والنصف مساء تذاع احدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

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