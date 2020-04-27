برنامج "إنسان" يناقش رسائل الدين الإسلامي للإنسانية في دقائق

طرحت شركة "Reload" للدعايا والإعلان عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، برنامج جديد يحمل اسم "إنسان"، ويقدمه الإعلامي محمد مسعود، يناقش فيه رسائل الدين الإسلامي للإنسانية والأمور الدينية بطريقة مُبسطة، ويوضحها للجمهور المصري بالتزامن مع شهر رمضان المُبارك.

ويعتمد مسعود على القالب الحواري في تقديم المعلومة، حيث يذهب للتصوير في أحد الأماكن الخارجية، ويتميز كل حلقة بتغيير اللوكيشن، ويتحدث

مع شخص ما في القضية التي يقرر مناقشتها في الحلقة، واستطاع مسعود أن يقدم كم من المعلومات في وقت صغير لا يتخطى الـ15 دقيقة.

ويتحدث في بعض الأشياء التي قد نفعلها تلقائيًا ولكنها تقربنا لله، مثل فكرة "البذل عند البشارة"، ويعني عندما ينقل لنا أحد الأشخاص خبر سعيد

Advertisements

يجب أن نبذل في سبيل الله أي نخرج صدقة لله، أو مكافأة بسيطة لهذا الشخص.

وتم طرح ٣ حلقات من البرنامج حتى الآن، ويروج مسعود للبرنامج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويلقى البرنامج تفاعلًا من خلال الجمهور الذي أحب فكرته.

والبرنامج من إنتاج وتنفيذ شركة "Reload" للدعايا والإعلان لمديريها "محمود فكري" و "هادي عادل"، والتي تخوض مجال الإنتاج البرامجي لأول مرة بهذا البرنامج، وتستعد لإنتاج عدة برامج متنوعة الفترة المُقبلة ما بين الفن والرياضة والترفيه.