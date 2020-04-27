سرقة 10 مليون جنيه من عادل إمام في ثالث حلقات فلانتينو

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني "فلانتينو"، بحادث سطو مسلح على سيارة تنقل أموال خاصة بمدارس فلانتينو، واحتراقها وعندما راجع "فلانتينو"، شركة نقل الأموال والتي عليها مسئولية تعويض فلانتينو عن الأموال التي تعرضت للسطو، يكتشف أن حمدي المرغني لم يجدد التعاقد معهم وبالتالي ليس له الحق في المطالبة بتعويض، خاصة وأنها قامت بنقل الأموال التي تعرضت للسطو بشكل ودي.

وتتوالى الأحداث بتحرير صاحب مدارس البهاء

محضر ضد فلانتينو و زوجته عفاف عصمت، لتشويه سمعته ومكانته في مجال التربية والتعليم.

وتشهد الحلقة اعتذار حمدي الميرغني لغادة مسؤلة ال Hr في مدرسة فلانتينو، بمفاجئتها ببوكيه ورد غالي الثمن، وكارت مكتوب عليه اعتذار، والإمضاء من متحرش، فتنفعل غادة عليه وتطرده من مكتبها.

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وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني "فلانتينو"، بظهور الفنان سمير

صبري حيث يقدم دور مذيع لبرنامج بعنوان "كلام جميل" للصلح بين الأزواج.

يذكر ان مسلسل فلانتينو: بطو كل من الزعيم عادل إدلالعبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.