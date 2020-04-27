كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد وفيق يأمر بالقبض على يوسف الشريف.. والسبب زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقررت التخلي عن مبادئها والموافقة على عرض من مؤنس أحد أفراد الأمن ويريد أخذ نسبة من المحصول بشكل غير رسمي وكانت تعتقد أنها سوف ترفض لكنها تأكدت أنها أضعف بكثير وأهم شئ المحافظة على بيتها وأسرتها.
وأثناء قيامها شعرت بأنها على وشك الولادة وتصرخ باسم زين ليأتي اليها سريعا، ويأخذها الى المستشفى وأثناء وصوله الى المستشفى يجد الطاقة غير متوفرة فيقرر مساعدتهم بخلية طاقة حتى لا تنتظر زوجته كثيرا.
ويذهب الفنان شريف البردويلي للفنان أحمد وفيق ويخبره باستخدام ac 1000 غير رسمي من قبل زين، ليفرح الفنان أحمد وفيق أنه تمكن من مسك شئ ضد زين ويأمر بالقبض على الفنان يوسف الشريف وبالفعل تتوجه القوات الى المستشفى للبحث عنه.
وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.