كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر حلا شيحة تتعرض للانتقاد بعد ظهورها بفستان شفاف في "خيانة عهد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت الفنانة حلا شيحه تريند على محرك البحث الشهر جوجل، وذلك بعد عدد كبير من الانتقادات التي وجهت لها، بسبب تغيير في شكلها، وظهورها بملابس معينة في كواليس مسلسل "خيانة عهد"، أثارت رد فعل سلبي من الجمهور.

وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر عدة صور لها بعد جلسة تصوير، في كواليس مسلسل "خيانة عهد"، حيث ظهرت بفستان أسود ذو نقط، لكنه شفاف قليلا من الكتف والرجل، فأثار ذلك رد فعل غير إيجابي من الجمهور قائلين:" حلا شيحة و البوتوكس البوتوكس ثم البوتوكس ...ازاى من نقاب للشكل المقرف دة ...لية احنا ديما اكستريم فى كل حاجة"، "الحقيقة اللي اقنع حلا شيحة زمان انها ممثلة خدعها، واللي رجعها للشاشة ظلمنا، واللي خدعها وفهمها ان الدين هو الحجاب ظلمها، واللي حقن لها كمية البوتكس دي في وشها ظلمها وظلمنا وظلم الأمة العربية كلها بأمر الله في شهر رمضان"، "علانه أوي على اللي حلا شيحه عملته في وشها"، "هي مالها حلا شيحه طالعه غريبه اوي ف خيانه عهد صوتها تخين اوي و شفايفها ضاربه بوتكس غريب كده، "بجد خسارة انتي كنتي زي القمر"، "هو صوت حلا شيحة تخن كدا ليه"، "حلا شيحه لو عملت سيرش علي اسمها هتزعل"

والجدير بالذكر أن حلا شيحة تشارك في مسلسل "خيانة عهد" لتدخل به السباق الرمضاني 2020، حيث يشارك في هذا العمل كل من يسرا،حلا شيحة، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهنى وعدد من نجوم الفن، وتدور قصة المسلسل حول عهد، سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، المسلسل إخراج سامح عبد العزيز.