وفاة الشاعر الغنائي المصري ميدو زهير بهبوط حاد في الدورة الدموية



توفى الشاعر الغنائي ميدو زهير صباح اليوم الأحد، 26 أبريل، عن عمر ناهز 47 عامًا، نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، فارق بعدها الحياة.

تعاون ميدو زهير مع عدد من المطربين والفرق الغنائية، وحاز ميدو زهير على شهرة خاصة بعد تعاونه مع فريق بلاك تيما ومسار إجبارى وبركة باند والمطربة مريم صالح، كما شارك مع محمد محى في أحد الألبومات.



ومن أشهر أعماله قصيدة أزرق التى ألقاها أحمد حلمى فى مسلسل الجماعة 1، وأغنيات "تدور وترجع" لدينا الوديدي، "عانقيني" لفريق وسط البلد، "زحمة" لفريق بلاك تيما.

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كما صدر له ديوان "حُقنة هوا" 2001، واحتل قائمة الأكثر مبيعا كما شارك في ديوان "الصحبجية" مع عدد من شعراء العامية.



وودع عدد من نجوم الوسط الفني الشاعر ميدو زهير، منهم: هاني عادل، عمر طاهر، أمير صلاح الدين، دينا الوديدي، مصطفى إبراهيم، محمود رضوان.

وقالت دينا الوديدي: البقاء لله توفي اليوم الشاعر المتفرد والكبير ميدو زهير صاحب اشهر أغاني البوم "تدور وترجع" وغيرها من الأغنيات "حزن الجنوب - في بلاد العجايب - يحدثني الشجر"، نرجو له الرحمة من الله".