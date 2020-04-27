برنامج "رامز مجنون رسمي" مهدد بالايقاف ودعوى عاجلة ضد رامز جلال



وجهت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان مناشدة عاجلة للنيابة العامة المصرية بالتدخل لوقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي".



وأكدت في بيان لها أن البرنامج يمثل جريمة "تحريض على ارتكاب العنف والتعذيب"، وأكدت أن ما يحدث في برنامج "رامز مجنون رسمي" لا يعد مقلبا، وإنما جريمة متكاملة الأركان حتى وإن حدثت بموافقة الضحايا.



وأضافت: على النائب العام وقف هذا العبث وإذا كان الضيوف قبلوا فهذا مرده المال والادعاء بالحق العام قائم"، مختتمةً "لقد وصل الأمر للتعذيب بالكهرباء على الهواء".



وتقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام بأول بلاغ رسمي ضد رامز جلال، للنائب العام، بسبب برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذه الأعمال من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية المنتجة لها، والتي تستخدم الأقمار الصناعية المصرية لعرضها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب ما نقلت وكالة إرم.

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وقال عبد السلام، في بيان رسمي إن البرامج التي اعتاد رامز تقديمها تتضمن مشاهد عنف سواء أكانت مصطنعة أم حقيقية، مشيرا إلى أن هذه النوعية من البرامج تحرض على العنف ولا تقل خطرا وجسامة عن تطبيقات "التيك توك" التي تحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار.



وذكر أن مثل هذه البرامج تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية والفنية وتحرض على أعمال العنف خاصة أنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين، ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب.



وأشار إلى أن جرائم التحريض على العنف لا تقل جسامة عن جرائم التحريض على الفسق والفجور وتهديد قيم المجتمع المصري، وأنه في الآونة الأخيرة قد تفشت في المجتمع المصري هذه الجرائم وقد بدأت الدولة المصرية ملاحقة مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، كما حدث مع فتاة التيك توك وغيرها ممن يحرضون الغير على ارتكاب الجرائم.