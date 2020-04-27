فيديو: هكذا ردت ياسمين صبري على رامز جلال بعد عرض حلقة "رامز مجنون رسمي"



نشرت النجمة ياسمين صبري بعد انتهاء عرض حلقتها مع رامز جلال ضمن برنامج " رامز مجنون رسمي"، صورة لها مع زوجها احمد ابو هشيمة عبر حسابها على تويتر وكتبت تعليقا عليها " وسيد الرجالة" رداً على تهكم رامز عليها وعلى ابو هشيمة.



وكانت ياسمينزفي شباك الفنان رامز جلال الذي صوب خلال الحلقة تعليقاته حول خطوبتها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة اذ ان الحلقة كانت قد صورت قبل زواجهما.



رامز جلال استهل الحلقة بمقدمة تغزل فيها بجمال ياسمين صبري قائلا إنها هي بحق من تستحق أن يقال عنها "عود البطل"، كما أشاد بشعبيتها الجارفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلا: فرس جامح من غير لجام.. خدودها تفاح أحمر وشفايفها بلح الشام.. وحش السوشيال ميديا ونجمة إنستقرام".

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ياسمين اجابت على سؤال أكثر ما يعجبها في أبو هشيمة، فقالت: أبو هشيمة بيضحكني، وحبيته من أول مرة شوفته فيها صدفة، حبيته على طول".



وكشفت ياسمين صبري، عن اسم دلع أبو هشيمة لها وهو "ياسمينتي".



وكـعادته لم يترك رامز جلال الضيف دون تعليقاته الكوميدية، حيث قامت الإعلامية أروي بسؤال ياسمين صبري عن الراجل الذى تحبه "دمه خفيف أم ذو عضلات، وقبل ان تجيب الفنانة قال رامز :"بتحب أبو هشيمة".



وساوم رامز جلال، الفنانة ياسمين صبري، على عدم تعريضها للثعبان في مقابل التخلي عن أحمد أبوهشيمة، وهو ما قابلته بالرفض، ونظرت ياسمين إلى كاميرا البرنامج، موجهة حديثها إلى زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، قائلة: ساعدني يا أحمد.